Gravina torna sul caso Suarez: “Vicenda verrà approfondita anche dal punto di vista sportivo”

Torna a far parlare il caso legato all’esame per la cittadinanza italiana affrontato Luis Suarez, attaccante ex Barcellona ora all’Atletico Madrid, e ritenuto una farsa. Il giocatore sembrava essere ad un passo dalla Juventus ma prima serviva completare, appunto, il test in questione. Successivamente ad alcune intercettazoni e dichiarazioni la vicenda ha fatto molto discutere e continuerà a farlo specie se le indagini, ancora in corso, dovessero arricchirsi di ulteriori dettagli. A parlare dell’argomento è stato il numero uno della FIGC Gabriele Gravina che a La Verità ha annunciato novità importanti. “Ho letto quello che è stato scritto sui giornali, la Procura federale ha chiesto gli atti alla Procura della repubblica. Non appena li metterà a disposizione, la vicenda verrà approfondita anche dal punto di vista sportivo con serietà e imparzialità”, ha spiegato il numero uno della Federcalcio sull’esame di Suarez sostenuto all’Università per stranieri di Perugia.

LE PAROLE DELLA EX RETTRICE

Un passaggio anche sul derby di Milano e la lite Ibrahimovic-Lukaku avvenuta nella stracittadina in Coppa Italia: “Auspico un generale ridimensionamento, nei modi e nei toni, di tutti i protagonisti del nostro mondo”.