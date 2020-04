Guidolin: “Ripresa? Lazio e Atalanta potrebbero perdere il loro stato di grazia…”

Sono settimane di attesa in Serie A, durante le quali a tenere banco è il futuro del torneo, attualmente sospeso a causa dell’emergenza Coronavirus. Di un’eventuale ripresa, ai microfoni di Radio 24, ha parlato il tecnico Francesco Guidolin.

RIPRESA – “Se si dovesse tornare a giocare, c’è il rischio che per squadre come Lazio e Atalanta si possa interrompere quell’energia che le ha caratterizzate fin qui, potrebbe non essere semplice ritrovare quello stato di grazia. Le formazioni che potrebbero invece trovarsi meglio sarebbero quelle più leggere e tecniche”.

