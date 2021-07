Haaland, fenicotteri e occhiali da sole: così festeggia 10 milioni di fan su Instagram

Il bomber norvegese fa festa sui social

Non sarà certo Cristiano Ronaldo, per ora né come storia calcicista né per seguaci sui social, ma Erling Haaland, centravanti del Borussia Dortmund, ha raggiunto i suoi primi traguardi importanti anche su Instagram. 10 milioni di seguaci sul noto social network. Non male per un giocatore che è balzato alle cronache sportive con una rapidità inaudita nelle ultime stagioni.

Un risultato che è stato festeggiato con un bel messaggio dedicato a tutte le persone che lo sostengono da ormai diverso tempo: "10 milioni. WOW! Grazie a tutti i miei fan in tutto il mondo per il vostro supporto incondizionato. Da tutti i fan che erano lì per fin dal primo milione ai fan che si sono uniti per l'ultimo milione", ha scritto Haaland. "Vi amo tutti e non vedo l'ora di continuare questo viaggio con voi".

Belle parole che accompagnano una foto davvero simpatica che vede il centravanti, come noto in vacanza - fino a qualche giorno fa in Grecia - in ciabatte e un completino vivace con tanto di fenicotteri rosa e occhiali da sole. Insomma. Haaland si sta proprio divertendo ad essere un fenomeno non solo in campo...