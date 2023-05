Henry, 5 idee per migliorare il calcio: dagli arbitri alle punizioni per perdite di tempo

L'ex campionissimo francese ha ipotizzato 5 regole per rendere il calcio migliore.

Redazione ITASportPress

Thierry Henry ha le sue 5 idee per migliorare il calcio. L'ex leggenda francese, attualmente commentatore per CBS Sports, ha detto la sua su come il mondo del pallone potrebbe ricevere dei vantaggi applicando alcune regole che, ad oggi, sembrano davvero impossibili da applicare.

Come sottolineato anche da Marca, l'ex attaccante proporrebbe in prima battuta le interviste degli arbitri nel post match. Esattamente come accade per i giocatori, anche i direttori di gara dovrebbero andare davanti alla stampa a spiegare la loro partita e le loro scelte.

In caso di perdite di tempo, Henry vorrebbe che gli arbitri potessero fischiare una punizione da circa 25 metri per la squadra che ne subisce uno svantaggio. Successivamente, come terzo punto, la possibilità di assegnare "un gol" in più a chi gioca in attacco e segna nella stessa gara almeno tre reti.

Gli ultimi due punti riguardano la possibilità da parte dei direttori sportivi di conoscere in prima persona i calciatori che vorrebbero andare a trattare. Infine, un cambio temporaneo durante la gara quando un calciatore resta fuori per infortunio o per una medicazione che dura troppo.