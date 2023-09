Henry: “Da giovane devi sempre dimostrare, è qualcosa di estenuante”

Intervenuto ai microfoni di CbsSports, Thierry Henry ha fatto un salto nel passato. Il francese, ora Commissario tecnico dell'Under 21 della Nazionale, ha parlato degli inizi della sua carriera e aperto un discorso in generale. "Quando sei giovane hai questo peso di dover sempre dimostrare, di fare bene ogni giorno in allenamento... è molto pesante. È veramente estenuante fisicamente e mentalmente, lo risenti dopo" ha dichiarato l'ex attaccante dell'Arsenal. Continuando su questo discorso, poi, ha fatto riferimento ai compagni di squadra: "È per questo motivo che spesso dopo, quando i giocatori si fermano, fanno fatica. Perché hanno un continuo bisogno di esibirsi. Era cosi anche per me: per molto tempo, nel mio mondo andava bene. Quando qualcuno non mi dava la palla o io non la davo io, era del tipo "che stai facendo? Vattene". Non mi importava sapere se il ragazzo fosse ferito o no".