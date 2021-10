Henry dice no al Mondiale ogni 2 anni: “Mentalmente distruttivo”

Parla l'ex stella francese

Thierry Henry, collaboratore di Roberto Martinez sulla panchina del Belgio ed ex leggenda dell'Arsenal, dice no alla proposta di disputare il Mondiale di calcio ogni due anni. L'idea promossa in modo particolare dall'ex manager Gunners Arsene Wenger, tra l'altro ex mister proprio del bomber francese, non sembra trovare gradimento da parte sua.