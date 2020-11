Higuain e la lista dei migliori: “Messi e Cristiano Ronaldo non sono nei tre più forti in questo momento”

Nel corso della lunga intervista rilasciata ai microfoni di ESPN, Gonzalo Higuain ha avuto modo di parlare anche dell’attualità del calcio e, nello specifico, di chi, secondo lui, è in questo momento tra i migliori calciatori del mondo. Nella sua classifica dei tre più in forti, il Pipita dell’Inter Miami, a sorpresa, non inserisce né Lionel Messi né Cristiano Ronaldo.

Higuain: “Messi e Cristiano Ronaldo non sono i migliori ora”

L’ex attaccante della Juventus, ora in MLS con l’Inter Miami ha nominato quelli che per lui sono adesso i giocatori di vertice al top della carriera, nonché i migliori attualmente: “Lewandowski, Haaland e Benzema sono i migliori per me adesso”, ha detto Higuain. “Karim è nell’élite del calcio da 12 anni. Lewandowski segna ovunque. E Haaland è una grande promessa, è un grande attaccante”.

E poi in generale: “Nella storia abbiamo avuto attaccanti come Suarez, Lewandowski, Cavani, Benzema, David Villa e il migliore è Ronaldo, il Fenonemo. Ho sempre voluto essere come lui e ho cercato di copiarlo. Messi? Beh, Messi è magico. Tutto per lui sembra naturale. È nato così, Leo fa tutto senza sforzo. Questo è ciò che lo rende unico”.