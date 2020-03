Higuain, la verità sulla fuga in Argentina: arriva la triste spiegazione

Si era parlato di fuga dall’Italia per tornare in Argentina da parte dell’attaccante della Juventus Gonzalo Higuain, ma la verità sarebbe ben altra. Dall’Argentina arrivano notizie preoccupanti riguardo le condizioni di salute della madre del Pipita. A riportarle è Hernan Castillo, giornalista di TNT Sports e CNN Radio che ha spiegato su Twitter il motivo del rientro frettoloso del giocatore.

MADRE – “Si è scoperto il vero motivo del blitz di Higuain in Argentina. Da quello che circola dal Pipita, la mamma è in condizioni molto gravi. Non parliamo di un’influenza ma una situazione di salute molto grave. Gonzalo è risultato negativo al test del Coronavirus per due volte, prova e controprova. Sa bene che dovrà restare isolato però voleva essere nella stessa città della mamma per aiutarla visto il momento di grande difficoltà”. Queste le parole di Castillo che confermano dunque una situazione familiare molto delicata. La Juventus era informata e ha dato l’ok al proprio tesserato.