Higuain: “Poca riconoscenza in Argentina. Non tornerò a giocarci. Il futuro 9 dell’Albiceleste sarà…”

Gonzalo Higuain ha preso la sua decisione: dare tutto per l’Inter Miami, suo attuale club, e non tornare in Argentina per concludere la carriera. Il Pipita, che in Serie A ha giocato con Napoli, Juventus e Milan, adesso spera di ritagliarsi una parentesi da protagonista nella Major League Soccer americana nella quale, però, per ora, ha messo a referto un solo gol in una manciata di presenze. Intervistato da ESPN, l’attaccante argentino ha voluto parlare con molta franchezza tra passato e presente.

Higuain ha le idee chiare

“Ho giocato tanti anni ai massimi livelli e anche reggendo un certo livello di pressione ma adesso voglio fare esperienza nella MLS”, ha detto senza ripensamenti Higuain. “Ho grande rispetto e nutro molto affetto per il River ma non tornerò in Argentina”, ha chiarito l’attaccante sulle voci che lo volevano di ritorno in Patria. E proprio in ottica Albiceleste: “Onestamente ho avuto maggiore riconoscenza nella mia esperienza Europa che in Nazionale. Forse dovevamo vincere affinché qualcosa cambiasse, ma ciò che abbiamo raggiunto è stato comunque importante, 3 finali non sono facili da conquistare”.

Restando in tema Argentina: “Chi è il calciatore dell’Albiceleste che stimo e può essere il mio successore con la maglia numero 9? Lautaro Martinez può essere il 9 della nazionale argentina per tanti anni. È molto forte”, ha detto Higuain.