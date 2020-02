I ricordi di Mbappé: “Real da bambino? Fu come andare sulla luna…”

E’ Kylian Mbappé il sogno di mercato del Real Madrid. Il fuoriclasse del Paris Saint-Germain, da bambino, ha avuto modo di allenarsi con i blancos e proprio questo è l’argomento di una lettera che il francese ha pubblicato su The Players Tribune.

EMOZIONE – “Poco prima di compiere 14 anni, ho avuto un’incredibile sorpresa. Mio padre ricevette una chiamata da qualcuno del Real Madrid che mi invitava a venire in Spagna per una sessione di allenamento durante le vacanze. Dissero a mio padre che Zidane, che allora era direttore sportivo del club, voleva vedermi. Per me era come essere sulla luna. Non fu però semplice, stavo attirando l’attenzione dei media: quando hai 13 anni non sai come gestirlo. C’era molta pressione e la mia famiglia voleva proteggermi. Quella settimana facevo il 14esimo compleanno e non sapevo che i miei genitori stavano organizzando tutto con la mia squadra per portarmi a Madrid come regalo. Non dicemmo a nessuno dove stavamo andando, non volevo deludere le aspettative se le cose non fossero andare bene”.

ZIDANE – Mbappé si è poi soffermato su Zidane: “Mi fece salire in macchina con lui: mi sentii come in un sogno…”.

