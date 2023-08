Iachini vota il tridente Berardi-Chiesa-Vlahovic: “Sarebbe tanta roba”

"Un tridente Berardi-Vlahovic-Chiesa sarebbe tanta roba. Sono perfetti per giocare insieme, hanno caratteristiche che si sposano alla perfezione", ha spiegato il tecnico. "Se Berardi è pronto per il grande salto? Certamente. Non ci sono dubbi: Berardi è uno da Juventus. Domenico è pronto per fare la differenza anche in una big. Merita di giocare ai massimi livelli. In questi anni poi è cresciuto tanto anche sul piano della leadership in campo e nello spogliatoio: ha grandi qualità umane oltre che tecniche", ha aggiunto Iachini.