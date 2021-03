Ibrahimovic, da Sanremo alla Nazionale: tornerà a giocare con la Svezia per le gare di qualificazione al Mondiale

Verrebbe da dire “Clamoroso dalla Svezia”, ma in realtà per quello che abbiamo visto fargli in questa stagione non c’è poi così tanta sorpresa. Zlatan Ibrahimovic sarebbe pronto a tornare a vestire la maglia della sua Nazionale. Lo ha riportato FotbollDirekt spiegando che l’attaccante del Milan farà parte della squadra guidata da Janne Andersson per le prossime tre gare di marzo.

Secondo quanto si apprende, dopo la settimana di Sanremo, Ibra sarà protagonista anche sul terreno di gioco non solo per il Milan. Infatti, l’attaccante potrebbe giocare il prossimo 25 marzo contro la Georgia, il 28 contro il Kosovo – entrambe gare valide per la qualificazione ai Mondiali – e infine anche per l’amichevole contro l’Estonia del 31. Zlatan aveva deciso di lasciare la nazionale nel giugno 2016, il suo ultimo match era stato il 22 di quel mese, il ko agli Europei contro il Belgio. Ora la retromarcia per aiutare la sua Svezia.