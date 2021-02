Icardi, che succede? Lo scatto social con l’ossigeno fa tremare i fan ma c’è un motivo…

Tutto un falso allarme. Mauro Icardi sta bene e sta semplicemente recuperando nel modo migliore possibile dalle fatiche del campo. L’attaccante del Paris Saint-Germain aveva destato grande preoccupazione nelle scorse ore pubblicando una foto sulle proprie stories Instagram in cui indossava una mascherina dell’ossigeno mentre si trovava sdraiato in una strana postazione.

In un periodo di grande attenzione alla salute per via del coronavirus, in tanti, soprattutto sul web, avevano temuto il peggio. Per fortuna, pochi minuti dopo quello scatto, è stato lo stesso centravanti ex Inter a tranquillizzare tutti.

Icardi in mascherina: la spiegazione

Visti i tanti commenti arrivati sui social e le tante notizie diffuse dalla stampa, Icardi ha dovuto spiegare, il tutto rigorosamente via social, quanto stava accadendo. Nessun problema fisico, anzi… L’attaccante del Psg stava recuperando nel modo migliore possibile dalle fatiche del campo. “Per tutti quelli che mi chiedono, si tratta di una camera iperbarica che ho a casa mia e si usa per prevenire lesioni e aiuta a recuperare più rapidamente dopo allenamenti e partite. Si respira ossigeno puro a una pressione tre volte di più che quella atmosferica”. Questa la spiegazione del bomber dei parigini.

Allarme rientrato quindi, per buona pace dei fan di Maurito che si erano spaventati…