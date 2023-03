Ifab, nuova regola: esultare troppo dopo il gol allungherà il recupero

Ancora novità in arrivo nel calcio con nuove regole introdotte dalla Ifab. Dopo quelle di due giorni fa sui portieri, sui cartellini e sul fuorigioco, oggi si è saputo che dal prossimo 1 luglio, novità riguardano anche il tempo di recupero. Le celebrazioni dopo i gol sono state infatti aggiunte all'elenco delle cause per cui concedere più minuti di recupero dopo il 45' o il 90'. D'ora in poi l'esultanza sotto la curva potrà così allungare di tanto il finale della partita.