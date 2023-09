Il “Fenomeno” Ronaldo battezzato a 46 anni: “Giorno speciale per me”

Il "Fenomeno" Luis Ronaldo è stato battezzato all'età di 46 anni. L'ex campione brasiliano ha commentato così: “Oggi è stata una giornata speciale. La fede cristiana è sempre stata una parte fondamentale della mia vita, anche se non ero stato battezzato in precedenza. Grazie al sacramento mi sento rinato come figlio di Dio – con un significato nuovo, più consapevole e profondo. Confermo il mio impegno a seguire la via del bene di mia spontanea volontà, credendo in Gesù, nel suo amore”, ha scritto sui social. Ronaldo ha collezionato 99 presenze con il Brasile e segnato 62 gol. Due volte campione del mondo, due volte vincitore del Pallone d'Oro, due volte vincitore della Coppa America e della Coppa Uefa.