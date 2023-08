Il Milan cade contro il Barcellona: ai catalani basta Ansu Fati

Il Barcellona si impone contro il Milan in amichevole: decide una rete di Ansu Fati.

LA GARA - Dopo un primo tempo scintillante e con diverse occasioni da entrambe le parti, la ripresa ha visto la classica girandola di cambi, compreso quello decisivo. Xavi ha inserito Ansu Fati che dopo pochi minuti, dopo aver vinto un contrasto con Florenzi, ha calciato mettendo la palla all’incrocio. Qualche patema per il Milan anche alcuni minuti dopo con il gol annullato a Araujo. Pioli ha optato quindi per alcuni cambi ma senza stravolgere la formazione. Alla fine, oltre qualche lampo di Leao, poche occasioni per i rossoneri.