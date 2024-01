Il Milan va, per la Roma è notte fonda: a San siro finisce 3-1

Vittoria convincente per i rossoneri con le reti di Adli, Giroud e Theo Hernandez. A Mourinho non basta Paredes

Il big match di San Siro sorride al Milan. I rossoneri riscattano l'eliminazione in Coppa Italia e battono la Roma 3-1, confermando il terzo posto in classifica. Dopo un buon avvio dei giallorossi, ci pensa Adli a sbloccare la gara con il suo primo gol in maglia rossonera. Il franco-algerino riceve al limite dell'area da Reijnders, dribbla e scarica un sinistro rasoterra all'angolino basso. La squadra di Pioli controlla la gara e nella ripresa raddoppia col solito Giroud, che appoggia in porta una sponda di testa di Kjaer. La squadra di Mourinho riesce però a rientrare in partita: Pellegrini viene sgambettato da Calabria in area, Paredes batte Maignan dal dischetto con una botta centrale. I rossoneri rivedono i fantasmi della rimonta giallorossa della scorsa stagione, ma stavolta ci pensa Theo Hernandez a scacciare le paure. Il terzino francese chiude un bellissimo uno-due con Giroud e scarica un sinistro potentissimo sotto la traversa. Pioli mantiene il vantaggio sulle inseguitrici e rimane a -9 dall'Inter, mentre Mourinho perde ulteriore terreno e rimane al nono posto.