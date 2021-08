Il peggior club del mondo ci (ri)prova per Messi. E quel contratto…

La bizzara proposta dell’Ibis Sport Club

IL CONTRATTO - Ma vi ricordate quale fosse la proposta contrattuale del club per Messi? Ve la andiamo a riproporre... Sul contratto proposto a La Pulce, tutto si basa sulle clausole che sono orientate a fare in modo che l'Ibis resti il "peggior club del mondo". La prima riguarda la durata dell'accordo, fissata in 15 anni a partire da oggi 1 luglio. Lo stipendio, in base alla produttività ma con la clausola che non può segnare molti gol o vincere partite perché all'Ibis si amano le sconfitte. Poi c'è la maglia: Messi non potrebbe indossare la sua 10 in quanto appartiene a Mauro Shampoo, vero idolo dei tifosi della squadra. Ma la clausola davvero più bizzarra che ha questo speciale contratto per La Pulce è la sesta e ultima. Prima di firmare, Messi dovrebbe giurare tre volte davanti ad uno specchio che Pelé è meglio di Maradona!