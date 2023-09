Il Var non funziona e l’arbitro revoca il rigore con il… cellulare

Clamoroso in Portogallo, dove nella sfida tra Porto e Arouca è successo letteralmente di tutto. Da tempi di recupero dalla lunghezza inaudita a un calcio di rigore revocato con l'uso di un cellulare. La colpa è da attribuire allo schermo Var impiantato nello stadio, che proprio in quell'occasione non rispondeva con le immagini. Così l'arbitro ha deciso di agire a modo suo e con il proprio telefono è entrato in contatto con i colleghi in sala Var. Un gesto che - tecnicamente - sarebbe vietato dal regolamento e ora lo stesso rischia di passare seri guai. Perché il risultato ha portato la squadra di casa a pareggiare negli ultimi istanti del match e non l'hanno presa bene.