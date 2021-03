Ilicic si racconta: “Una volta ho pensato di smettere di giocare. Dopo la depressione guardo tutto in modo diverso…”

Josip Ilicic si racconta e lo fa ai microfoni di 24sata.hr in vista della partita di qualificazione ai prossimi mondiali tra la sua Slovenia e quella che, allo stesso modo, potrebbe essere definita la sua Croazia. Il fantasista dell’Atalanta ha commentato il match partendo dalle sue origini fino ad arrivare a tematiche più importanti come il noto problema avuto con la depressione.

A tutto Ilicic

Nato a Prijedor, in Bosnia, Ilicic fuggì in Slovenia insieme alla madre dopo che il padre, croato, venne ucciso quando lui aveva un anno: “Sono cresciuto in Slovenia e qui mi hanno dato tutto quello di cui avevo necessità. Credo sia logico per me giocare per loro”, ha commentato il fantasista. “Devo comunque dire che mi sento croato, bosniaco e sloveno… sono nato in Bosnia, la mia famiglia vive in Croazia, non è stato facile scegliere, ma la Slovenia mi ha dato tutto, ripeto, ed è difficile tornare indietro nel tempo…”.

Sulla carriera: “Sono stato vicino alla Dinamo Zagabria, ma hanno deciso di non prendermi… Nel calcio e nella carriera di un giocatore non si possono impostare tutte le cose come le si vorrebbe. Però ho vissuto e sperimentato tanto. Una volta ho anche pensato di smettere di giocare ma grazie a Dio ora sono dove sono. Tutti questi anni di calcio ad alto livello sono la migliore ricompensa per lo sforzo che ho messo nella mia carriera”.

Spazio anche ad un passaggio sulla depressione: “Guardo tutto in modo diverso ora”, ha spiegato Ilicic. “Guarda cosa è successo a Siniša Mihajlović: cerco di godermi ogni secondo con la mia famiglia e ogni sorriso”.