Incontentabile Mbappe: “Miei 300 gol? Sono ridicoli, qualcuno ha fatto meglio di me”

L'attaccante della Francia Kylian Mbappe ha commentato il suo bottino di gol finora realizzato. Nella partita contro Gibilterra (14:0), Mbappe ha segnato una tripletta e ha raggiunto quota 300 gol in carriera. “È solo una parte del processo. Ci sono giocatori che nella loro carriera hanno segnato 800 o addirittura 850 gol. 300 sono semplicemente ridicoli. Devo continuare ad andare avanti e migliorarmi nelle partite per il club e per la nazionale”, ha detto Mbappe a Goal. Gli unici giocatori nella storia del calcio con più di 800 gol sono Lionel Messi (821) e Cristiano Ronaldo (865).