Inghilterra-Svezia Europeo femminile: probabili formazioni e dove vederla

Si torna in campo per l' Europeo femminile dove, però, non ci sarà l'Italia, eliminata alle prime battute. Si gioca oggi Inghilterra-Svezia , semifinale del torneo per Nazionali. Le padrone di casa contro le vice-campionesse olimpiche. Chi vince va in finale e sfiderà la vincente tra Germania e Francia. Si gioca questa sera, martedì 26 luglio alle ore 21 al “Bramall Lane” di Sheffield.

La partita tra Inghilterra-Svezia si gioca martedì 26 luglio alle 21:00 (ora italiana) e sarà possibile vederla in diretta e in streaming da tutti gli appassionati.

Il match dell'Europeo femminile potrà essere visto in diretta tv su Sky e precisamente su Sky Sport 1. In alternativa, chi preferissime il live streaming potrà farlo attraverso Sky Go o, in alternativa, su NOW. La gara dovrebbe essere trasmessa anche su Sport 4K per gli utenti abilitato al 4k.