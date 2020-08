Inter, Allegri è pronto a sostituire Conte: costa meno e ha un motivo in più per dire sì…

Qualche turbolenza inattesa in casa Inter dopo le parole di Antonio Conte al termine dell’ultima giornata di Serie A. Dichiarazioni forti che avevano fatto pensare subito ad un divorzio tra allenatore e società. Nelle scorse ore una sorta di marcia indietro da parte del tecnico che, però, non è più così sicuro della permanenza a Milano. Ecco perché, come scrive Il Giornale, la società nerazzurra ha sondato il terreno per Massimiliano Allegri che sarebbe pronto e super motivato per la nuova esperienza.

Inter, Allegri è pronto: costa meno e ha un motivo in più per dire sì

Una cosa è certa: se Antonio Conte e l’Inter dovessero dirsi addio, Massimiliano Allegri potrebbe davvero essere l’uomo giusto per la panchina nerazzurra. Da quanto si apprende, l’allenatore toscano sarebbe già stato sondato dal club milanese. L’ex tecnico di Milan e Juventus sarebbe la prima scelta per la dirigenza interista, esattamente come era già accaduto in passato per quanto riguarda la Juventus. Nei giorni scorsi il livornese ha aperto all’approdo in nerazzurro e oltre ad un fattore puramente economico che lo vedrebbe ricevere 8 milioni all’anno, contro gli attuali 12 di Conte, a stuzzicare Max c’è la possibilità di essere il primo allenatore nella storia del calcio italiano a vincere lo scudetto al timone di tutte e 3 le grandi della Serie A. Una motivazione in più da non sottovalutare…

