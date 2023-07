Inter, anche Cuadrado volerà in Giappone per la tournée estiva

Gran lavoro del club, che permette al nuovo arrivato di partecipare alla tournée in Giappone. Ottima occasione per entrare negli schemi di Inzaghi

Una trattativa flash, con tanto di documenti e carte sbrigate a tempo di record. Si, JuanCuadrado è un nuovo giocatore dell'Inter. E si, il colombiano volerà insieme al resto della squadra in direzione Giappone, dove affronterà Al Nassr, Psg e Salisburgo. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, il club nerazzurro ha sistemato tutto il necessario per permettere all'ex bianconero di seguire la squadra. Si allenerà insieme ai compagni, giocherà ed entrerà il prima possibile negli schemi di Simone Inzaghi. L'esterno ha inoltre fatto l'esordio nella giornata di venerdì 21 luglio, subentrato per mezz'ora durante l'amichevole contro la Pergolettese.