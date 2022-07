Inter, Andreazzoli racconta Asllani: “Pronto e maturo. Può fare tre ruoli…”

COMMENTO - "Secondo voi se non fosse stato pronto, lo avrebbero preso? All’Inter, come si dice, non dormono... a piedi scoperti. Asllani è pronto per una grande, ma deve ancora crescere: allenarsi in un ambiente del genere accelererà il suo processo di maturazione", ha detto Andreazzoli sul centrocampista protagonista anche nelle recente amichevole del club nerazzurro contro il Monaco. E ancora: "Le prime presenze, entrando a partita in corso, le ha fatte come interno, a destra o a sinistra, ma quando gli abbiamo dato una maglia da titolare, lo abbiamo utilizzato sempre come play davanti alla difesa, a eccezione delle due gare contro l’Inter, in Coppa Italia e al ritorno in campionato. Lì gli abbiamo chiesto di marcare il regista avversario e di muoversi da trequartista".