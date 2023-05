Inter, Bastoni: “Rinnovo? Non mi sono mai nascosto. Col City c’è una cosa da non sbagliare”

L' Inter vince la Coppa Italia e si autocarica in vista del finale di stagione tra campionato e Champions League con l'ultimo atto, il prossimo 10 giugno, contro il Manchester City. A parlarne è stato in conferenza stampa Alessandro Bastoni con tanto di passaggio sul proprio futuro.

"Abbiamo vinto la Coppa Italia, abbiamo una finale di Champions tra pochi giorni dopo tante critiche. Ora ci concentreremo sull'ingresso nella storia. Rinnovo? Ho sempre detto che qua sto bene, non mi sono mai nascosto. Non è ancora del tutto fatta, ma sono felice di continuare", ha spiegato il difensore nerazzurro. "Stanchezza? Ci alleniamo per questo, la vittoria ci dà energia per sabato, poi sappiamo che appuntamento ci aspetta. Le energie si trovano da sole".