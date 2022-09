Inter-Bayern Monaco, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 21 per la prima partita del girone di Champions League.

Inter-Bayern Monaco scendono in campo oggi, mercoledì 7 settembre, per la prima gara del girone di Champions League. Formazioni di Inzaghi e Nagelsmann pronte a darsi battaglia a partire dalle 21 a San Siro.

Squadre che scenderanno in campo con le formazioni migliori per iniziare al meglio i rispettivi cammini in Champions. L'Inter si dovrebbe affidare a Dzeko e Lautaro Martinez in attacco vista l'assenza di Lukaku. Possibile il cambio a sinistra con Gosens favorito per partire titolare. Altra chance potrebbe esserci in mezzo al campo con Mkhitaryan che potrebbe essere preferito a Barella.