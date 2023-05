Dopo la vittoria in Coppa Italia, il centrocampista nerazzurro è carico per la finale di Champions League contro il Manchester City.

"Siamo contenti, è sempre bello vincere. Abbiamo giocato contro una squadra forte, che ha dimostrato tanto, sono fisicamente pesanti da affrontare, hanno tante qualità e alla fine abbiamo vinto noi". Sono queste le prime parole a Sky Sport nel day after della vittoria della Coppa Italia da parte del centrocampista dell' Inter Hakan Calhanoglu .

Un successo che può dare la spinta giusta anche per la finale di Champions: "Certo che sì. Abbiamo giocato sempre bene le finali, anche quando abbiamo sofferto abbiamo vinto. Lo sappiamo che il City è forte e tutti dicono che è favorito, ma credo che noi in finale di Champions daremo tutto. Sono emozionato, perché giocheremo nel mio Paese: sarà diverso e voglio alzare questa coppa lì. È una cosa che rimane nella storia: sarei il primo calciatore turco a vincerla e so che i compagni mi aiuteranno".