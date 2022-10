Inter, Dimarco svela un retroscena su Lukaku: “Ecco cosa gli ho detto prima del gol”

Nel post partita di Inter-Viktoria Plzen , match che ha dato il matematico passaggio agli ottavi di finale di Champions League alla squadra nerazzurra, Federico Dimarco , esterno del club milanese, ha parlato a Inter TV svelando anche un curioso retroscena che vede coinvolto Romelu Lukaku, rientrato in squadra e in campo con tanto di gol pochi minuti dopo il suo ingresso sul terreno di gioco.

"Il mio ruolo? Sono a disposizione della squadra e sono contento", ha detto Dimarco, abile jolly da esterno ma anche come terzo di difesa a sinistra. Poi un aneddoto: "Cosa ho detto a Romelu? L'ho caricato anche perché era due mesi che era fuori. Non è mai facile per un attaccante. Ha bisogno di stare nel nostro gruppo, è un grande gruppo. Rientrare dopo due mesi e fare gol dà fiducia, ci aiuterà".