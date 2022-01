Inter-Juventus Supercoppa, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 21 la sfida tra le due formazioni

Redazione ITASportPress

Inter-Juventus si gioca questa sera, mercoledì 12 gennaio 2022 per la Supercoppa italiana. Derby d'Italia che assegna il primo trofeo stagionale con le squadre di Inzaghi e Allegri a darsi battaglia.

Inter-Juventus, le probabili formazioni

Come sempre in queste settimane, attenzione alle novità e alle assenze degli ultimi minuti con i consueti giri di tamponi per il Covid che potrebbero modificare le previsioni di formazione. Ad ogni modo Inter-Juventus dovrebbero schierarsi con questi titolari:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Calhanoglu, Brozovic, Barella; Perisic, Dzeko, Lautaro Martinez.

JUVENTUS (4-3-3): Perin; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Kulusevski, Morata, Bernardeschi.

Si nota dalle formazioni come soprattutto in casa Juventus ci siano molte assenze. Out Szczesny perché sprovvisto di Green Pass. Squalificati Cuadrado e De Ligt. Dybala in dubbio ma potrebbe giocare. Scalpita anche Kean in panchina.

Per l'Inter, invece, formazione tipo col rientrante Calhanoglu. Dzeko potrebbe tornare titolare dopo aver smaltito il Covid. In panchina fremono Sanchez e Correa che probabilmente entreranno a gara in corso.

Dove vedere il match in diretta e streaming

La finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus si giocherà come detto oggi mercoledì 12 gennaio presso lo stadio 'San Siro' di Milano. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 21:00.

L'incontro tra nerazzurri e bianconeri sarà trasmesso in chiaro da Mediaset su Canale 5 (numero 5 del digitale terrestre).

La partita tra Inter-Juventus sarà visibile anche in diretta live streaming tramite Mediaset Play, piattaforma di Mediaset. Basterà collegarsi al sito internet da pc fisso o mobile, oppure scaricare l'applicazione su smartphone o tablet. Con queste modalità sarà possibile godersi lo spettacolo del Derby d'Italia tra le due squadre da sempre rivali. Vedremo chi vincerà il primo titolo della stagione e potrà avere dunque una carica in più per proseguire al meglio l'annata 2022.