Inter, senti Taider: “Icardi? È molto più forte Belfodil…”

Il destino di Mauro Icardi, attaccante in forza al Paris Saint-Germain ma di proprietà dell’Inter, rimane un’incognita. Dell’argentino, nel corso di un’intervista a passioneinter.com, ha parlato l’ex centrocampista nerazzurro Saphir Taider, il quale si è lasciato andare ad un paragone con Ishak Belfodil, attaccante dell’Hoffenheim con un passato alla Pinetina.

CONFRONTO – “Non lo dico solamente perché sono un suo connazionale, ma credo che Belfodil avesse e ha ancora molte più qualità di Icardi sia da un punto di vista tecnico che fisico. All’Inter invece hanno fatto una scelta diversa, ma non so perché: nel calcio a volte non conta solamente il campo. Ishak, anche ora che gioca in Germania, è molto più forte di Mauro. E non possiamo neanche parlare di un problema di testa, perché lui è molto forte anche mentalmente. Nel calcio non sempre il migliore va più lontano”.

