Inter, tegola per Conte: brutte notizie sul fronte Skriniar

Da una parte la buona notizia sul fronte Hakimi, dall’altra l’ennesima confermata assenza in difesa. In casa Inter si fa la conta sui giocatori a disposizione per le prossime gare, su tutte quella odierna contro il Genoa. Antonio Conte riabbraccia il suo esterno di destra ma deve ancora attendere per Milan Skriniar.

Inter: Skriniar ancora positivo

Antonio Conte potrà contare su Achraf Hakimi, dopo la negatività riscontrata al secondo tampone. L’ex Borussia Dortmund dovrebbe già essere a disposizione per la sfida con il Genoa di questo pomeriggio alle 18 ma soprattutto per la seconda gara di Champions contro lo Shakhtar Donetsk. Ma siccome alle buone notizie, di questo periodo, in casa nerazzurra non sono abituati ecco che, come riporta Sky, sul fronte Gagliardini ma soprattutto su quello Skriniar non ci sono belle news. I due calciatori sono ancora positivi al test per il coronavirus e non ci saranno per le prossime due gare. In difesa, dunque, sarà ancora piena emergenza.