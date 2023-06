Intervista a Marchese: “Catania vuole la B con giocatori top. Genoa sarà la rivelazione”

Il prospetto del tecnico ideale dopo Ferraro?

“Non penso ci sia un profilo ideale. Sicuramente uno che conosce molto bene la Lega Pro, che - possibilmente - abbia già vinto questo tipo di campionato. Ciò è quanto so”.

Capitolo Genoa. Se lo immaginava Gilardino allenatore in Serie A? A quale tipo di campionato dovrebbero ambire i liguri?

“Conosco bene Alberto. Ha meritato la Serie A quest’anno, rimanere in B non sarebbe stato giusto nei confronti dei tifosi, in primis”.

Gli obiettivi?

“Credo metà classifica. Per quello che abbiamo visto in Serie B, mi sembra un Genoa che segue già il suo allenatore, con delle idee ben chiare. Se il Grifone avrà sempre il coraggio di imporre la sua impronta, avrà tutte le chance per essere la rivelazione del campionato”.

Che tipo di mercato prospetta?

“Mi aspetto un mercato molto ambizioso, all’altezza di una piazza come Genova. Ripeto: l’obiettivo deve essere stupire e consolidarsi in Serie A. So che Alberto (Gilardino ndr) è molto ambizioso e crede molto in questo suo gruppo attuale…”.