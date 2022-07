Italia-Belgio femminile: probabili formazioni e dove vederla

Italia-Belgio femminile : in campo oggi per una gara da dentro o fuori. Azzurre sul terreno di gioco questa sera, lunedì 18 luglio 2022 alle ore 21 per la terza sfida dell'Europeo femminile. Serve vincere e sperare che la Francia faccia il suo dovere. La squadra di Milena Bertolini si gioca tutto.

Per chi preferisse vedere il match in streaming potrà farlo gratuitamente su RaiPlay o a pagamento con Sky-Go, per gli abbonati Sky; e NOW, piattaforma che permette di comprare anche un singolo evento.