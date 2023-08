Italia, come giocherà la Nazionale con Luciano Spalletti

Le dimissioni di Roberto Mancini hanno spiazzato l' Italia del calcio. Il commissario tecnico ha lasciato la guida della Nazionale e ora è iniziato il toto nomi. Pare essere Luciano Spalletti il prescelto per sedersi sulla panchina Azzurra. Ma come giocherà? Quale sistema e interpreti utilizzerà il nuovo CT?

Non sembrano esserci dubbi sulla porta dove Gianluigi Donnarumma resterà come numero uno. In difesa, per il momento, Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni e Dimarco sembrano favoriti per essere titolari. Attenzione anche al ruolo di Emerson Palmieri che, fin dai tempi della Roma, gode di grande stima da parte di Spalletti.