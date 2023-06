Italia, in Nations League un kit speciale per i 125 anni della Figc

"La maglia è in colore bianco con dettagli in oro ed è impreziosita sul petto dallo scudetto delle Nazionali italiane di calcio per l’occasione affiancato da una corona d’alloro dorata e il dettaglio del 125° anniversario della FIGC (1898–2023); sull’altro lato, anche il logo adidas è dorato. La divisa presenta un girocollo bianco, da cui partono le tradizionali tre strisce di adidas, che scorrono sulle spalle. Grazie alla tecnica “Flatnik” e al suo intreccio, che reinterpreta il gusto classico in chiave ultramoderna, viene esaltato il ricamo delle maniche corte.