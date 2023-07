Italia-Marocco femminile, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Le Azzurre potrebbero scendere in campo con Durante in porta. Lenzini, Linari, Salvai e Boattin in difesa. Centrocampo con Caruso, Giugliano e Cernoia. In avanti spazio a Girelli, Giacinti e Bonansea di punta.

Probabili formazioni e dove vederla in tv

Italia-Marocco femminile andra in scena oggi, sabato 1 luglio 2023 alle ore 18:15. Si tratta, come detto, dell'ultimo test prima del Mondiale in Australia e Nuova Zelanda. Per questa ragione c'è grande attesa per la gara che sarà trasmessa dalla Rai in diretta, in esclusiva, gratis e in chiaro. La partita, in particolare, sarà visibile su Rai 2.