Juventus, de Ligt si aggiudica il trofeo Kopa: è il miglior Under 21 del mondo

Buona posizione nella classifica generale del Pallone d’Oro 2019 per il difensore Matthijs de Ligt, arrivato quindicesimo, ma soprattutto il riconoscimento individuale per essere il miglior Under 21 del mondo: infatti, il difensore classe 1999 della Juventus ha vinto il Trofeo Kopa, dedicato appunto al miglior giovane a livello internazionale. Semifinalista con l’Ajax in Champions League, è anche arrivato in finale nella Nations League con l’Olanda. “Sono davvero orgoglioso e felice, spero vi godiate la serata in questo scenario meraviglioso – ha detto de Ligt, soddisfatto naturalmente per il prestigioso riconoscimento -: desidero ringraziare l’Ajax che mi ha insegnato tantissimo e la Juventus, mio nuovo club, così come i miei compagni”.