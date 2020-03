Juventus, Douglas Costa ammette: “Taglio stipendi? Lo sapevamo. Ho parlato con Chiellini e ci vedremo…”

Douglas Costa parla dal Brasile. L’esterno della Juventus è stato intervistato da Esporte Interativo riguardo al coronavirus e alla recente notizia del taglio degli stipendi da parte dei calciatori bianconeri. Il calciatore è stato molto sincero sul tema e ha raccontato di aver parlato anche con Giorgio Chiellini in merito al ritorno in campo.

STIPENDI – “Taglio alle mensilità? Ne abbiamo parlato tutti e sapevamo che la situazione avrebbe influito sui nostri guadagni. Quando chiedi soldi ad un calciatore questo si lamenta. Ma è una cosa che adesso riguarda tutti e non può essere criticata la Juventus che non è mica responsabile della pandemia”, ha detto Douglas Costa. “Nessuno sapeva sarebbe successo e ogni sport, non solo il calcio, andava fermato”. “Terminare la stagione? Non si capisce ancora come andrà, è possibile che venga assegnato lo scudetto alla prima in classifica oppure si cercherà di terminare il campionato”. E ancora sul dialogo avuto con Chiellini: “Ci ho parlato e ha detto che se andrà tutto bene dovremmo ritrovarci tutti verso il 15 o il 20 aprile”.

