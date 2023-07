Juventus esclusa dalle coppe con multa. Fiorentina in Conference

I bianconeri rimangono senza coppe europee, non succedeva dal 2011-2012. In conference ci va la Viola di Italiano

La Juventus non giocherà la Conference League il prossimo anno. Dopo un'attenta analisi della situazione, l'Uefa ha deciso di sanzionare il club bianconero con l'esclusione dalle coppe europee per un anno e una multa da 20 milioni di euro. Tutto a causa del caso manovre stipendi che già lo scorso anno è costato una penalizzazione in campionato alla Vecchia Signora. In Conference andrà quindi la Fiorentina, che lo scorsa stagione aveva concluso all'ottavo posto in classifica.