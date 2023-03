Juventus, il peso di non avere Pogba: costa 200 mila euro al minuto

Il francese della Juventus è di nuovo fuori per infortunio.

In casa Juventus c'è attenzione per quella che è la situazione di Paul Pogba dopo il nuovo infortunio che lo terrà lontano dai campi per circa un mese. L'avventura bis del francese in casa bianconera non è stata certo fortunata. Dopo essere rimasto fuori per problemi fisici fino a poche settimane fa, ecco un altro stop con annessa delusione da parte del diretto interessato e di tutto l'ambiente.

Ad analizzare il momento del calciatore ma anche quello che per la Vecchia Signora è stato, fin qui, il suo costo, è stata Repubblica.

Il media ha spiegato che considerando il suo minutaggio in campo - circa 35 minuti - e il suo stipendio, il Polpo è costato 199.619 euro per ogni minuto passato in campo. Allargando il concetto, circa 3,49 milioni di euro per ogni singola partita.

Numeri davvero pesanti per i colori bianconeri che non si aspettavano certo questa situazione quando hanno deciso per il "Paul back".