Juventus, infortunio Bonucci: l’esito degli esami

Avrebbe voluto festeggiare le 500 presenze in maglia Juventus con una vittoria nella semifinale d'andata di Europa League, invece, Leonardo Bonucci si è dovuto accontentare di un pari con tanto di beffa per l' infortunio da lui stesso subito.

Il capitano bianconero è uscito prima della fine della sfida e subito ha fatto capire di avere un guaio all'adduttore. Problema confermato anche dagli accertamenti a cui il giocatore si è sottoposto in mattinata.

Difficile adesso fare programmi per il suo rientro ma certamente il difensore sarà out per la gara di campionato e quasi certamente anche dalla sfida di ritorno col Siviglia.