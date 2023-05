Juventus, l’ex presidente Andrea Agnelli si… sposa!

Andrea Agnelli si è sposato con la compagna Deniz Akalin lo scorso sabato 29 aprile. Insieme dal 2015, gli sposi hanno due figlie, Livia Selin e Vera Lin. Ed alla attuale moglie Agnelli aveva rivolto un sentito ringraziamento in uno dei giorni per lui più difficili, quello dell'addio alla presidenza bianconera, a novembre scorso.

Il matrimonio ha avuto luogo a Lisciano Niccone, in provincia di Perugia, ed è stata una celebrazione particolarmente ristretta. Infatti l'ex presidente della Juventus ha preferito dire il proprio "si" in riservato da foto e dichiarazioni, al Municipio del piccolo Comune umbro davanti al sindaco Gianluca Moscioni. I festeggiamenti sarebbero continuati al Castello di Reschio, esclusivo resort di zona all'interno del quale erano presenti diversi personaggio bianconeri non riconosciuti. Sui social la compagna di Pavel Nedved ha reso pubblico l'evento con un messaggio video.