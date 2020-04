La Juventus continua a rendere forte e indelebile il rapporto con i propri tifosi. Un feeling sempre più forte che trova conferma anche dall’ultima iniziativa lanciata dal club: i tifosi possono personalizzare il logo bianconero.

Sulla piattaforma Your Icon, infatti, è possibile rimodellare il logo della Vecchia Signora: chiunque può scatenare la propria vena artistica e le creazioni più originali e votate dalla community riceveranno dei premi. L’ultima modifica effettiva apportata allo stemma della Juventus risale al 2017 quando ci fu un vero e proprio cambiamento con la presenza della J in uno stile tutto nuovo. Una decisione che non trovò tutti pareri positivi ma che alla fine, pare aver messo d’accordo la maggior parte del popolo bianconero. Chissà se dai lavori dei tifosi uscirà qualche idea da cui prendere spunto per una ulteriore modifica futura…

JUVENTUS, IL GESTO DI DOUGLAS COSTA