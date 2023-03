Juventus, spunta la nuova maglia: strisce effetto pelliccia e non solo

Le strisce nere saranno piene e avranno un effetto particolare che non le vedrà quindi essere totalmente dritte. Il colletto sarà nero, così come il pannello sul retro che ospita nomi e numeri, mentre la grande novità riguarda il terzo colore. Non ci sarà l'oro ma un giallo diverso "bold gold". Esso sarà presente su loghi, bordi, stripes Adidas e attorno alla scritta dello Sponsor principale Jeep che, però, non sembra essere sicuramente confermato al centro della maglia.