Kean: “Cristiano Ronaldo un esempio. Se non sputavi sangue ti riprendeva”

L'attaccante della Juventus Moise Kean ha raccontato la sua attualità calcistica soffermandosi su due figure per lui molto importanti come Cristiano Ronaldo e mister Allegri.

Parlando dell'ex compagno portoghese, l'italiano ha detto: "Ho avuto la fortuna di giocare con grandi campioni qui a Torino, a Parigi, Liverpool e i campioni aiutano a crescere. Cristiano ad esempio". E ancora a proposito di Ronaldo, ha aggiunto: "Ha lavorato per diventare il numero uno, non si è fatto bastare il talento. 'Facciamo una partitella, divertiamoci un po'', diceva. Poi se non davi tutto e sputavi sangue ti riprendeva. Per lui anche il divertimento era un lavoro".