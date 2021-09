Kevin-Prince Boateng prende distanze dal fratello: “Niente a che fare con lui”

Anche l'ex Milan prende le distanze dal fratello Jerome dopo le accuse e la condanna di violenza contro la sua ex

Momento difficile per Jerome Boateng, ex difensore del Bayern Monaco passato al Lione questa estate. Il difensore è stato accusato e condannato per violenze ai danni della sua ex. Il tribunale di Monaco di Baviera ha deciso di ritenerlo colpevole di lesioni corporali a danno della sua ex compagna obbligandolo ad una pena pecuniaria da 1,8 milioni di euro, e cioè da 30 mila euro al giorno, per 60 giorni.

Come riporta Spox, a commentare la vicenda è stato anche suo fratello Kevin-Prince, storico ex giocatore di diversi club in Serie A: "Ho preso le distanze da Jerome ormai da molto tempo", ha detto l'ex Milan ora all'Hertha Berlino. "Apprezzo e rispetto la legge tedesca. Aborro la violenza contro le donne. Non mi identifico con le azioni di mio fratello e quindi non ho più niente a che fare con lui".

Ricoridamo che Kevin-Prince Boateng si è sempre mosso in modo molto attivo per le questioni legate ai diritti delle persone e soprattutto al razzismo e alla violenza in generale. E adesso, a quanto pare, non c'è parentela che tenga. Certe azioni vanno condannate e basta...