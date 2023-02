Klinsmann riparte dalla Corea del Sud: è il nuovo CT

Toccherà a lui raccogliere l'eredità di Paulo Bento che aveva lasciato la carica da CT dopo la fine del Mondiale in Qatar del 2022. L'annuncio è arrivato dai canali ufficiali anche social della Corea del Sud dove si spiega come il commissario tecnico verrà presentato nelle prossime ore, precisamente nel pomeriggio di martedì 28 febbraio.

Grande voglia e motivazione per Klinsmann che già in passato aveva spiegato come desiderasse rimettersi in gioco e, a quanto pare, ha scelto una Nazionale con elementi giovani e altri d'esperienza con cui poter lavorare e cercare di raggiungere obiettivi importanti.