Kvaratskhelia, Hojlund, Fagioli e…la Next Gen che cambia la Serie A

17 MILIONI PER IL BARONETTO DANESE - Il sesto acquisto più caro dell’Atalanta è stato quello della prima punta mancina Rasmus Hojlund. Il calciatore danese, ha ripagato i 17 milioni di euro investiti per il suo futuro nerazzurro, con 9 centri, 4 assist e con 1.834’. Inoltre il classe 2003 ha inorgoglito la Dea riuscendo a mettere a segno i goal, quasi sempre nella prima manciata di minuti dall’inizio dei match. Inoltre secondo Transfermarkt il valore del suo cartellino, già intorno ai 15 milioni il 27 settembre 2022, ne vale ben venti in più adesso.

SOGNANDO TOTTI - Dopo aver sognato per anni di raggiungere la squadra che ha reso celebre l’intramontabile Francesco Totti, il centrocampista Nicola Zalewski è diventato un elemento imprescindibile della Roma. Con la prima squadra, nell’ultima stagione, ha collezionato 33 presenze, portando a termine 749 passaggi, per un totale di 2205’ in campo. Grazie al suo contributo, nonostante i soli 21 anni alle spalle, è stato scelto nell’undici iniziale per 26 volte su 38 giornate di campionato.

MIGLIORE MVP UNDER 23 - A chiudere il talentuoso quintetto, orgoglio della Next Gen, è il MVP Under 23 della Serie A 2022/2023 che ha totalizzato 3 centri, 4 assist e 1.519’: Nicolò Fagioli. Il numero 44 della Juventus ha avuto due grandi amori. Il primo l’ha provato per la Cremonese, a cui ha offerto un apporto decisivo per la promozione nella massima divisione nella stagione 2021-2022. Grazie alla seconda liaison la sua figura è stata affiancata a quella di Alessandro Del Piero, a seguito del suo destro a giro firmato contro il Lecce. Dunque per cambiare il volto del campionato italiano non è necessaria un’esperienza decennale all'interno del rettangolo verde, ma le qualità per superare sempre nuovi traguardi.