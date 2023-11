La convincente prestazione di Natan che ha reso ancora azzurro il cielo sopra Berlino

Il suo acquisto poteva sembrare una sorta di scommessa ragionata, un po’ come giocare alle slot machine online. Invece, in queste settimane il brasiliano si è distinto per le sue capacità di attenzione, grinta e abnegazione. E i dati sulla sua prestazione in casa dell’Union Berlino – nella partita vinta dal Napoli grazie alla rete di Raspadori – danno l’idea di un giocatore in potente crescita.

Le statistiche della partita di Natan durante Union Berlino-Napoli

La prestazione del giocatore brasiliano in casa dei tedeschi è stata semplicemente dominante. Natan – che ha giocato tutti i 90 minuti più recuperi del match di Champions League dell’Olympiastadion – può vantare per esempio una straordinaria percentuale di precisione nei passaggi per un difensore centrale così giovane e con un’esperienza europea pressoché assente su qualsiasi livello, ovvero il 92% (nel dettaglio, 69 passaggi completati su 75 tentati). Nel mezzo, Natan ha anche vinto 2 contrasti e ha allontanato il pallone dall’area di rigore degli azzurri per 7 volte. Inoltre, il brasiliano si è reso arcigno protagonista di 9 recuperi palla e di 7 duelli vinti su 10.

Per catturare ancora di più il cuore dei tifosi del Napoli (che lo avevano votato di recente come MVP del mese di settembre), Natan si è esibito in una giocata già epica, diventata anche virale sui social. Mentre è intervenuto in scivolata per fermare un contropiede pericoloso sulla fascia laterale destra dell’Union Berlino, Natan ha ruggito come un leone lasciandosi andare a un urlo prolungato durante e dopo l’intervento. Occhi sulla panchina e applausi dai compagni. Il brasiliano cerca di proporsi come nuovo leader, in campo e fuori.

Ora arriva un banco di prova molto importante, con il Milan – recente spauracchio casalingo per gli azzurri, che non battono i rossoneri al Maradona/San Paolo dal 2018 – che rappresenterà un test molto probante per il ragazzo. Il carioca aveva comunque già ben figurato anche contro il Real Madrid, proprio in Champions League, nonostante la sconfitta degli azzurri. Non sarà Kim ma, almeno per adesso, Natan si è già preso il Napoli a suon di prestazioni convincenti.

